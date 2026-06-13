音楽プロデューサーでつんく♂（57）が13日までに自身のブログを更新。ハワイに移住して10年経ったことを明かした。「記念日！ハワイに引っ越して丸10年経ちました〜」と題してブログを更新した。つんく♂は2014年4月に喉頭がんを患ったことを公表し、翌年4月に声帯の全摘出を告白。16年から本格的にハワイに移住した。「早い！もう10年！？病気で歌えなくなって、“気分新たに家族で前向きに生きるきっかけにでもなれば。”