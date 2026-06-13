令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase39「裁く」が14日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case39「裁く」予告消失したコード：ソムニアのカプセムが原因と思われるブラックケースが発生した。ゼロ（川平慈英）の指令を受け、莫（今井竜太郎）はカプセムの回収を急ぐ。融合したナイトメアが体内で覚醒したジーク（天野浩成）が復活した。カプセムを奪ったのもジ