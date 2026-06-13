アメリカ・ウェストバージニア州の野球場で、突風により大型テントが吹き飛ばされる瞬間をカメラが捉えた。試合観戦のため会場にいた多くの人たちが逃げ惑う事態となった。強風で大型テント舞い上がるアメリカ東部ウェストバージニア州にある野球場で6日、風が強く吹き荒れるなか、突然、大きなテントが浮き上がって吹き飛ばされた。「ヤバい！」テントの脚にはしがみつく人の姿。周囲の人々は逃げ惑っていた。試合を観るために多