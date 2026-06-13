苦しい戦いが続いているからこそ、一つの勝利が心から喜べる。第1回大会から参戦している羽田千夏とちょめが、敗者復活戦でオールイン対決を展開。最後まで勝敗が読めない勝負に、視聴者も大きな反響を寄せた。【映像】美女ポーカー対決、意地がぶつかり合った“壮絶決着”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。この場面、ち