【ニューヨーク＝木瀬武】実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸは１２日、米ナスダック市場に株式を上場した。上場初日の終値に基づく時価総額は２・１兆ドル（約３４０兆円）に上り、米国の上場企業で米アマゾン・ドット・コムに次いで６番目の規模となった。資金調達額で史上最大の新規株式公開（ＩＰＯ）となる。終値は公開価格の１株１３５ドルを１９％上回る１６０・９５ドルだった。初値は１５０ドル