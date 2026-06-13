14日、阪神競馬場では春のグランプリ、宝塚記念が開催される。今年は2022年以来、4年ぶりにフルゲート18頭がそろった。頭数だけでなく、メンバーも近年屈指のハイレベルとなった。18頭のうち16頭が重賞ウイナーで、そのうち5頭がG1馬。中でも春の古馬G1完全制覇が懸かるクロワデュノールに注目が集まる。◆春G1完全制覇へ挑むクロワデュノールに不安材料ももしクロワデュノールが勝てば、3億円の1着賞金に加えて、さらに3億