アメリカ国防総省は12日、UAP＝未確認航空現象やUFO＝未確認飛行物体に関する機密解除資料の第3弾を公開しました。今回公開された資料には、FBI＝連邦捜査局やCIA＝中央情報局、NASA＝航空宇宙局など政府機関が保有していた文書や動画が含まれています。動画には、アメリカ北東部で撮影された発光体や、連邦捜査官らが目撃したとする発光体の再現映像などが含まれていて、一部の証言では発光体が分裂したように見えたケースや、複