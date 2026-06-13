◆米大リーグブルージェイズ―ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真外野手（２９）が本拠のヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメンに入り、初回にいきなり１４号２ランを放った。試合前の早出特打では、ポプキンズ打撃コーチが、一塁側寄りに低くマシンを設置し、低めから来るボールを打って調整。この日はカナダでもサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）が開幕。早出練習中に