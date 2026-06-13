取材に応じるホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、ホワイトソックスで右太もも裏の張りで5月末から負傷者リスト（IL）に入っている村上宗隆が12日、シカゴでのドジャース戦前に取材に応じ、リハビリの状況について「順調に過ごせている。（痛みは）徐々に消えてきている」と説明した。11日から軽く走るメニューを始めたという。メジャー復帰に向け「順調にいけば4〜6週と言われている。何事もな