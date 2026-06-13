第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕した。沖縄セルラースタジアム那覇では開会式が行われ、涼しい曇り空の下、５６チームの選手たちが堂々と行進した。大会は昨夏の甲子園を制した沖縄尚学と、春の九州大会を制したエナジックスポーツが軸。興南、名護、ＫＢＣ未来沖縄も上位をうかがう。順調に日程を消化すれば、７月２０日に