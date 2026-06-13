アメリカとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、イランのアラグチ外相は12日、「数日以内に実現できる可能性がある」としたうえで、合意した場合には「遠隔で署名される」などと述べました。イランのアラグチ外相は12日、国営テレビに出演しました。アラグチ氏は、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書について「合意はまだ最終決定されておらず、最高国家安全保障評議会が承認するかどうかを判断する」と指摘。一方で、「数日以内