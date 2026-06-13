イランのアラグチ外相=5月22日、トルコ・イスタンブール/Ozan Kose/AFP/Getty Images（CNN）イランのアラグチ外相は12日、米政権との間の了解覚書の締結が「これまでになく近づいている」との認識を示す一方、合意を巡る臆測は慎むよう注意を促した。アラグチ氏はX（旧ツイッター）に、合意が最終決定されるまで「メディアは内容に関する臆測を慎むべきだ」と投稿した。そのうえで「我々の責任ある透明性の高いやり方に沿って、す