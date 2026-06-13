EU（ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長らは、ウクライナとモルドバのEUへの加盟交渉について6つの「クラスター」と呼ばれる分野ごとに候補国への審査を始めることで加盟国が合意したと発表しました。フォンデアライエン委員長らは声明で、今回の合意は「ウクライナとモルドバが、巨大な困難に直面しながらも改革を推進するために示した決意を反映したものだ」と強調しました。両国の加盟交渉をめぐっては、親ロシア路線