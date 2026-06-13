家族旅行では、高速代やガソリン代だけでも大きな出費になります。そこにホテル代が加わると、少しでも節約したいと考えるのは自然です。 ただし、SAでの車中泊は、ホテル代わりに使うものとして考えると注意が必要です。SAやPAは休憩施設であり、宿泊施設ではありません。仮眠は安全運転のために必要な場合がありますが、長時間の占有や車外でのキャンプ行為は避けるべきです。家族で利用するなら、安全面、健康面、防犯面