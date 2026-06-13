ガールズグループfromis_9のイ・チェヨンが、圧巻のスタイルを披露した。イ・チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】イ・チェヨン、“ぴちぴち”レギンス姿公開された写真には、黒のタンクトップとレギンスを合わせたトレーニングウェア姿のイ・チェヨンが収められている。健康的な魅力を放つなか、特にウェアの隙間からのぞく引き締まった腹筋が目を引き、日頃からの徹底した自己