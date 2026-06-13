炭酸飲料を選ぶ理由が広がっている。アサヒ飲料は、砂糖やカロリーなど“いらないもの”にNOと言うことを「賢い選択」として打ち出す「green cola(グリーンコーラ)」を投入した。一方、サントリービバレッジ&フードの「ギルティ炭酸 NOPE(ノープ)」は、あえて背徳感を楽しむ商品として好調なスタートを切った。真逆ともいえる価値を掲げる新商品が注目される中、王道の「コカ・コーラ」も食事との組み合わせを軸に成長を続けて