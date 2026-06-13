オランダ戦の開催地、ダラスの宿舎に到着した町野（中央・共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表に追加招集された町野（ボルシアMG）が12日、米テキサス州のダラスに到着し「（招集が）いきなりだったけど、体も準備ができていた。前回の悔しさを晴らしにきたので頑張りたい」と意気込んだ。負傷のため離脱した遠藤（リバプール）の代わりに招集された。カタール大会に続き、2大