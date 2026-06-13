「ホワイトソックス−ドジャース」（１２日、シカゴ）試合前練習のほっこりワンシーンを球団が公開。タナー・スコット投手が練習中にカメラを手に山本由伸投手を激写した。右翼でキャッチボールを行っていた山本。その姿を撮影しようとファウルグラウンドでカメラを手に取ったのはスコット。シャッターを押していると、山本も気づいた。そして両手を広げて満面の笑み。関係の良さが伝わるワンシーンで、スコットのカメラの腕