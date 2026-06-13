再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は１２日、衆院法務委員会で与党と参政党の賛成多数で可決された。法施行後５年ごとに見直す対象に、開示された証拠の目的外使用禁止を加えるなど修正を行った。１６日にも衆院を通過する。参政が賛成したことで、与党が少数の参院でも過半数に達し、今国会で成立する見通しだ。改正案は再審の審理を迅速化するため、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とした。裁判所が当事