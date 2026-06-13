子どものためにできる限りのことをしてあげたい。親ならばそう思うのは自然なことでしょう。しかし、そのラインは曖昧であり、周囲との比較や将来への不安、思い込みなどから、少しずつ引き上げられていきます。その結果、並行して備えるべき老後資金が後回しになってしまうのです。「俺だってカツカツ」東大卒・一流企業に勤める息子からの非情な宣告「少しでいいんだ。援助してもらえないだろうか……」タケシさん（仮名・72歳）