一日のスキマ時間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている単語も、パズルという枠組みでとらえ直すと、意外なひらめきが得られるものです。今回は、お出かけの情景や、甘い誘惑を連想させる身近な言葉をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：こ ＋ □ ＋ え ＋ □・縦の並