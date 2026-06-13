現地６月11日に開幕した北中米ワールドカップで、早くも“空席問題”が波紋を広げている。同日、グループステージ初戦で韓国代表とチェコ代表が対戦し、２−１で前者が逆転勝利を収めた。しかし試合内容以上に注目を集めたのが、スタンドの空席だった。英紙『THE Sun』は、メキシコのグアダラハラ・スタジアムで開催された一戦について、「多くの空席が目立つ中で行なわれた」と報道。テレビ中継でも広範囲にわたって空席が