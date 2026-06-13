世界累計22.8億回・国内5.4億回の閲覧数（※）を誇る人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』が、2024年のTVアニメ化に続き、Netflixで実写ドラマ化された。本作は、第25回文化庁メディア芸術祭での選出など、国内外で高い評価と人気を集めてきた作品だ。「喧嘩×動画配信」という異色の設定と、どん底からの痛快なサクセスストーリーは、なぜここまで人々を熱狂させるのか？ 実写化を機に、世界を席巻する本作の魅力を改めてひもとく。