北中米Ｗ杯１次リーグＢ組初戦（１２日＝日本時間１３日、カナダ・トロント）、開催国カナダがボスニア・ヘルツェゴビナと１―１で引き分け、３回目の出場にして同国史上初となる勝ち点１を獲得した。主将のＤＦアルフォンソ・デービス（バイエルン・ミュンヘン）が不在の中、序盤は相手に苦しめられる。前半２１分にはＦＷヨボ・ルキッチ（ウニベルシタテア・クルジュ）に先制点を許した。しかしその後、ホームの大声援を受