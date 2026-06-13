日本代表ＦＷ小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）が、チームを勝利に導くゴールを誓った。日本代表は１２日（日本時間１３日）、ベースキャンプ地、米国・ナッシュビルで練習を行い、オランダとの１次リーグ初戦（１４日＝同１５日）が行われる同ダラスへ移動した。いよいよ決戦が近づく中、小川は「代表に選ばれるんだ、Ｗ杯に出るんだという思いで海外に行った。やってきたことは間違っていなかった。Ｗ杯で得点を取るのが