北中米Ｗ杯Ｂ組初戦（１２日＝日本時間１３日、カナダ・トロント）、ボスニア・ヘルツェゴビナは開催国カナダに１―１で引き分けとなったが、ＤＦセアド・コラシナツ（アタランタ）が脚光を浴びている。ボスニア・ヘルツェゴビナは欧州予選プレーオフで伝統国イタリアを破り、２０１４年ブラジル大会以来の出場となった。チームで１４年大会を経験した数少ない一員として、初戦からスタメン出場したコラシナツがピッチで躍動し