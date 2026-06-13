日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が１３日に放送された。番組内人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」では、同局の辻岡義堂アナウンサーが「緊張すること」をテーマに巨人軍選手に質問した。中山礼都外野手（２４）は「ありました、今年」。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンのサポートメンバーとして参加。「メジャーの方も全員集まった時に決