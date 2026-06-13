【上手に浮く】本当はキックなんかいらない 浮けていれば必ず前進する まずは、あお向けの姿勢で「背浮き」に挑戦してみましょう。はじめは、耳に水が入るのを嫌がってカラダに力が入りがちです。親は子どもの頭や腰を支えてサポートしてあげるとよいでしょう。背浮きができるようになったら、うつ伏せで「ふし浮き」にトライします。息継ぎを行う必要はないので、５秒程度で立ち上がってＯＫ。顔を水に