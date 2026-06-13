参政党とチームみらいは、企業・団体献金を全面的に禁止する法案を衆議院に共同提出しました。参政党・神谷代表：国民の声は（企業・団体献金の）全面禁止でしょ。お金をもらったら、忖度（そんたく）してやってしまう。ガラス張りでやりましょう。参政党とみらいが12日に共同提出した政治資金規正法の改正案は、企業や労働組合などの団体が政党などに寄付したり、パーティー券を購入したりすることを全面的に禁止しています。「政