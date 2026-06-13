今回は、骨折したモラハラ夫を置いて、沖縄旅行に出かけた妻のエピソードを紹介します。沖縄に向かおうとしたところ…「私を家政婦扱いし、毎日のように暴言を吐くモラハラな夫にイライラし、離婚を考えるほどでした。ママ友に夫の話をしたら、『そんな夫許せない。今度子供と沖縄に旅行するけど、よかったら気分転換に一緒に行かない？』と誘われ、4泊5日で沖縄に行くことになりました。夫には沖縄に行くことは告げず、こっそり旅