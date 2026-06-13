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●今週の業種別騰落率ランキング ※6月12日終値の6月5日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：15 業種値下がり：18 業種 東証プライム：1558銘柄値上がり： 728 銘柄値下がり： 813 銘柄変わらず他：17 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 保険業(0280) +5.11 かんぽ生命 、Ｔ＆Ｄ 、ＭＳ＆ＡＤ