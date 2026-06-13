●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※6月12日終値の6月5日終値に対する上昇率 （株式分割などを考慮した修正株価で算出） ―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ―― （今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く） 銘柄名市場 上昇率(％)株価 個別ニュース／決算速報／テーマ １. リミックス東証Ｓ 72.5 276 ２７年３月期