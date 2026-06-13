本日6月13日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。※放送内容は変更になることがございます■長友佑都と妻・平愛梨を単独取材！家族愛が支えたW杯FIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表。「追跡取材news L