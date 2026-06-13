米記者がXで報告米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れた。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症のため代打を送られ途中交代。ただ、この日の試合前には吉報も届き、日本ファンには安堵の声が広がっていた。大谷は前日の試合で13号ソロを放つなど、4打席全て出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られた。試合後、米カリフォ