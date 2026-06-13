引退したテイラーの家族ショット米大リーグ・ドジャースの一員として長年活躍し、5月に現役引退を表明したクリス・テイラー氏。家族団らんのひと時が公開され、米ファンも和んでいる。笑顔のテイラー氏は、青い海が広がる雄大なスポットで家族ショットを撮影した。2人の子どもと、日系米国人の妻メアリーさんの4人で撮影。テイラーは抱っこ紐姿で、優しいパパの一面をのぞかせた。実際の写真はメアリーさんのインスタグラ