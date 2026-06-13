アップルはiPhone向けの次期OS「iOS 27」を正式に発表しました。 iOS 27では、透明なインターフェイス「Liquid Glass」の透明度を調整するスライダーが追加されます。アイコンには屈折表現のレイヤーが加わり、よりシャープでくっきりとした見た目になります。 検索機能も再構築され、Spotlightやシステム全体の検索を改善する検索インデックスが導入されます。メールアプリには新しいランキングシステムが導入され、目的の