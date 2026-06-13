NHK連続テレビ小説『ブギウギ』のヒロインの弟役でデビューして以来、キャリアわずか4年ながら、作品ごとに映画・ドラマファンの支持を高めている黒崎煌代。そんな彼は濱口竜介監督の最新作、カンヌで大絶賛を浴びた『急に具合が悪くなる』にも出演している。つい最近では、Netflixシリーズ『九条の大罪』で演じたクスリの売人役でも、その実在感のある演技で視聴者を釘づけにした黒崎。今回、そんな黒崎に話を聞くと、自身の”