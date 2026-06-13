引っ越して間もない頃に起きた筆者の体験談です。仕事中、役所からの着信で愛犬が脱走したことを知り、頭が真っ白になった私。そんなピンチをきっかけに、思いがけないご近所とのご縁が生まれました。 仕事中にかかってきた、見知らぬ番号からの電話 引っ越して間もない頃、仕事中に見知らぬ番号から着信がありました。出てみると、役所の担当者からでした。 「お宅のワンちゃんが逃げていると、近所の方から連絡がありま