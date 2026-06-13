ついに日本公開されたマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。日本に先立ちアメリカなどで4月に公開された同作は、早くも世界興行収入9億ドルを突破。日本でのヒット次第で、10億ドルの大台が期待される。【写真】マイケル・ジャクソンの実の甥がパフォーマンスを完全再現Deadlineによると、同作は公開7週目を迎える北米で累計3億5520万ドル、他の地域で5億4480万ドル以上の興行収入を記録。音楽・伝記映画とし