歌手の荒木由美子が10日、自身のインスタグラムを更新し、デビュー記念日を迎えたことを伝え、祝福のコメントが寄せられている。 【写真】とにかく可憐スターへの階段を上っていく初々しい姿 「6月10日デビュー記念日第一回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞をいただいた事で歌手としてデビュー49年が経ちました」と報告。荒木は1960年生まれ、佐賀県出身で、1976年の「第1回ホリ