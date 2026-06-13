タレントのIMALUが6日、自身のインスタグラムで奄美大島での生活で知ったことを明かし、反響を呼んでいる。 【写真】見てるだけで愛おしくなるバルーごろんがかわいすぎる 2022年から奄美大島と東京の二拠点生活を始めたIMALUは「奄美に来て知ったこと。」と題して投稿。「台風は海の中をかき混ぜてくれて、水温が下がり、珊瑚にとってすごくいい事なんだとか」と記し、「島に来て1年目ぐらいの頃『台風来なくてよか