長年連れ添った夫を亡くしたAさん。悲しみに暮れる中、夫の遺留整理を始めようと銀行へ向かったところ、窓口で思いも寄らない言葉をかけられた。一通りの書類に目を通した担当者は、「旦那様には前妻との間にお子さんがいらっしゃいますね。その方の同意がないと、預金の払い戻し手続きは進められません」という。 【画像】遺言書を作ってほしい理由 この子どもについて、夫から存在は聞いていたもののAさんは1度も会ったことが