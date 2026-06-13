「夫に『必要な金額を用意して』と言われて…」。神奈川県内のある法人組織の経理担当職員だったE被告（37）は、横領に手を染めた理由をこう説明した。 E被告は19年3月から23年6月にかけての4年余りの間に、同法人の口座から計1100万円余を着服横領したとして業務上横領罪に問われた。横浜地裁での公判で、E被告は「生活費のため」に横領したことを認めた。 11年から同法人に勤務し、口座の管理などを長く担当していた。なぜ19