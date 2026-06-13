“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日より全国公開される。主演は、マイケルの甥にあたるジャファー・ジャクソン（29）。公開を前に、主人公マイケルを演じたジャファーと、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディ（12）が来日。役作りや作品への思いを語った。【画像】映画『Michael／マイケル』余韻にひたれる場面写真本作は、マイケル・ジャクソ