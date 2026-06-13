目指すのはリーチ、そしてツモ。Mリーグ創世記を支えた“リーチ超人”が再び強さを示した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージH卓が6月12日に行われ、村上淳（最高位戦）がトップ・2着で首位通過を決めた。2位通過は御崎千結（協会）。【映像】村上淳、大きな声で「リーチ！」からの跳満ツモ第1試合は村上、鈴木たろう（赤坂ドリブンズ・最高位戦）、御崎、角葉子（RMU）の並びで開始