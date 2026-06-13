NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月15日放送の第56話では、バーンズ（エマ・ハワード）が捨松（多部未華子）のもとを訪れる。 参考：『風、薫る』“槇村”林裕太の告白に騒然“恋の三角関係”と“養成所の閉所”で急展開 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）の家で食事会が開かれた第55話