ANAあきんどは、ふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、選べるe-GIFTが当たるキャンペーンを、6月9日から30日まで開催する。返礼品のお気に入り登録をした上で、返礼品特集ページ下部に表示されているキャンペーンコードをコピーし、所定のフォームに入力して応募した人の中から抽選で200名に、1,000円分の選べるe-GIFTをプレゼントする。当選者には8月下旬ごろ、登録メールアドレス宛に通知する。