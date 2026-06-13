「＃読書好きな人と繋がりたい」とSNSに書きたくなる人へ。ひとりになるのが怖い人へ。書籍『ほんとうのことを書く練習』から、「孤独」の意味がガラッと変わる哲学者ハンナ・アーレントの言葉を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）孤独は「ひとり」ではない孤独は、怖い。だからひとりになるとスマホを開く。SNSを見る。ニュースを見る。ゲームをする。何かと「つながろう」とする。今ほど人と簡単に