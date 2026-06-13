ナビタイムジャパンは12日、ランニングアプリ「Run Supporter by NAVITIME」をリリースした。基本機能は無料で利用できる。 「Run Supporter by NAVITIME」は、初心者から上級者までのランナーが楽しくランニングを継続できるようサポートするアプリ。距離と時間を計測・記録する基本機能に加え、「信号が少ない」などの条件で検索できるコース検索、ランニング中の音声サポート、完走認定