「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」の「リート部門」で最優秀賞に輝いた投資信託は、「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）」（フィデリティ投信）だ。好成績の秘訣は「ホームランを狙うより、徹底したデータ分析によって『ヒットを量産』し続けること」。直近5年の成績の安定度は高い。下落局面での強さも際立つ1本だ。最優秀リート投信の運用の裏側について、ファンドマネージャーの村井晶彦さ